Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım Görevden Alındı

UŞAK BELEDİYESİ’NE OPERASYONDA YENİ GELİŞME

Belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları ekseninde Uşak, son operasyonun adresi oldu.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında, şahıslar ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Söz konusu soruşturma kapsamında Uşak’ta gerçekleşen eş zamanlı operasyonda, şehirdeki 11 şüpheli gözaltına alındı.

BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

Gözaltına alınanlardan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve beraberindeki 8 kişi, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy ve Salih Sönmez hakkında ise adli kontrol kararı alındı.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Uşak Valiliği, belirleyeceği tarihte belediye başkanvekili seçimi gerçekleştireceğini açıkladı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklama kararı çıkarılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın mal varlığına el konulmasını talep etti. Bu talebi değerlendiren İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, başsavcılığın talebinin “soruşturma kapsamında delil elde etmeye yönelik olduğu”nu belirterek kabul etti. Böylece Yalım’ın şirketlerine, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı.

RÜŞVET AĞI GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Soruşturma dosyası, belediye ihalelerinde mükerrer faturaların kesilmesi yoluyla rüşvet alındığını ortaya koydu. İhaleleri almak üzere şirketlere Belediye Başkanı’nın aile üyelerine ortaklık verilmesi için baskı yapıldığı, bu yöntemle sistematik menfaat sağlandığı belirtildi. Ayrıca, belediye başkan yardımcılarının “bağış” adı altında şahsi hesaplarına para topladığı ve belediyeye getirilen nakit paraların makbuzsuz bir şekilde özel kaleme teslim edildiği iddiaları da kaydedildi.

MASAK RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü rüşvet, yolsuzluk ve irtikap soruşturması çerçevesinde hazırlanan MASAK raporu, önemli bulgular sunuyor. 2025/239999 sayılı dosya kapsamında raporda, Yalım adına kayıtlı 1 araç ve 31 taşınmaz tespit edildi. Ancak, şirketler üzerinden gerçekleştirilen işlemler de göz önüne alındığında, toplamda 34 araç ve 114 taşınmaz bulunduğu ileri sürüldü.