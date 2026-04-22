Uşak Belediyesi’ne İkinci Dalga Operasyon: 29 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla süreç devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu iddialarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamına dair gelişmeler yaşanıyor.

İkinci aşamada gerçekleştirilen operasyonda, CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban ve Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek’in de aralarında olduğu toplam 29 şüpheli emniyetteki işlemlerini tamamladı. Şüphelilerin sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildiği bildirildi.

SUÇLAMALAR NELERİ KAPSIYOR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bu soruşturma, Uşak Belediyesi’nin düzenlediği ihale süreçlerine müdahale edilmesi, çeşitli usulsüzlükler için esnaflardan rüşvet talep edilmesi ve Uşakspor’a yardım veya bağış adı altında yüksek miktarlarda para toplanması iddialarını içeriyor. Bu olaylarla ilgili olarak soruşturma başlatılmış durumda.

Soruşturma çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi, 20 Nisan’da gözaltı kararı bulunan 29 şüphelinin yakalanması amacıyla Uşak, İzmir ve İstanbul’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirmişti. Bu operasyonda gözaltına alınan isimler arasında siyasetçiler, belediye çalışanları ve iş insanları yer aldı.

TUTUKLANAN VE CONTROL ALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Soruşturma sürecinde Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan ve diğer bazı kamu görevlileri dahil olmak üzere toplamda 9 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında, belediyeye ait farklı departmanlarda görevli yeniçeri ve iş insanları da bulunuyor. Ayrıca Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy ve Salih Sönmez gibi bazı şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmaya başlandı.