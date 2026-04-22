Uşak Belediyesine Yönelik Operasyonda 16 Kişi Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Uşak Belediyesi’ne yönelik “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” soruşturması devam ediyor.

İŞLEMLER TAMAMLANDI

Soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda, CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban ve Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek’in de aralarında bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sona erdi ve sağlık kontrollerinin ardından zanlılar, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

19 şüpheli, tutuklama ve 10 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine yönlendirildi. Hakimliğe çıkarılan 19 kişiden 16’sı tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol uygulanmalarına karar verildi. Tutuklananlar arasında Celalettin Çoban ve Özhan Özgöbek de yer aldı. Böylece, ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 16’sı tutuklanmış, 13’ü adli kontrolle serbest kaldı.

İDDİALAR NELERDİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, Uşak Belediyesince yapılan ihalelerde fesat karıştırılması ve esnaflardan rüşvet talebinde bulunulması gibi iddialar üzerine söz konusu soruşturma başlatılmıştı. Ayrıca Uşakspor’a yardım ve bağış adı altında büyük meblağlarda para toplandığı öne sürüldü.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Soruşturma sürecinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 20 Nisan’da haklarında gözaltı kararı bulunan 29 şüpheliyi yakalamak amacıyla Uşak, İzmir ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda, CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban ve Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek’in yanı sıra belediye çalışanları ve iş insanlarının da yer aldığı 29 zanlı gözaltına alındı.

ÖNCEKİ TUTUKLAMALAR

Daha önceki süreçte ise Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan ile birlikte bazı belediye çalışanları tutuklanmıştı. Gözaltındaki diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması kararlaştırılmıştı.