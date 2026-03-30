Uşak Belediyesine Yönelik Rüşvet Soruşturmasında Tutuklama Süreci Devam Ediyor

Uşak Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen ‘rüşvet’ soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün akabinde adliyeye gönderildi. Savcılığın ifadelerini aldığı şüphelilerden, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da bulunduğu 13 kişinin tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

ADLİ İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürütmekte olduğu Uşak Belediyesi’ne yönelik ‘rüşvet’ soruşturması kapsamında, sabah saatlerinde 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Bu kişilerin gün içerisinde İstanbul’a nakledileceği bildirildi. Bunun yanı sıra, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen 13 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİ SAYISI 17’YE ULAŞTI

Soruşturma süreci içerisinde, sabah saatlerinde Uşak’ta 4 yeni gözaltı ile birlikte şüpheli sayısının 17’ye yükseldiği öğrenildi.

TUTUKLAMA TALEBİ GÜNDEMDE

Savcılıkta ifade işlemleri sona eren şüphelilerden, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi.

TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Mahkeme, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da olduğu 9 kişiyi tutuklama kararı aldı.

ÜYELİK ASKIDA

Yaşanan bu gelişmeler çerçevesinde, CHP de Yalım’ın üyeliğini askıya alarak disipline sevk etti.

