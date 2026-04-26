Uşak’ta Polisi Vuran Saldırgan Teslim Oldu

UŞAK’TA AİLE İÇİ ŞİDDET İHBARI ÜZERİNE POLİSE SALDIRI

Uşak’ta Ulubey Dilaver Mahallesi Kurtuluş Caddesi’ndeki bir adreste aile içi şiddet ihbarı üzerine polis timi olay yerine yönlendirildi.

Polis ekibi bölgeye ulaştığında, evin bahçesinden pompalı tüfekle ateş açılması sonucu iki polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi.

ŞÜPHELİ KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Söz konusu durumu gerçekleştiren ve olay yerinden kaçan kişinin E.R. olduğu belirlendi. Ekipler, drone desteği ile yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelinin ilçe merkezindeki metruk bir binada saklandığını saptadı.

Zanlı, bulunduğu yerden ekiplere ateş açmaya devam edince özel harekat polisleri olay yerine yönlendirildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucunda E.R. ikna edilerek teslim oldu.

DURUM AĞIR OLAN POLİS

Uşak Valisi, olaydan sonra Ulubey İlçe Emniyet Amirliği’nde konuyla ilgili bilgiler aldı. Vali, yaptığı açıklamada, “Bugün Ulubey ilçemizde menfur bir saldırı yaşadık. Aile içi şiddetle ilgili bir şikayete giden polis arkadaşlarımıza, biri pompalı tüfekle ateş açıldı. Bir polisimizin durumu biraz ağır olduğu için onu İzmir’e sevk ettik. Diğer arkadaşımız bacağından yaralandı, taburcu edildi ve evinde istirahat ediyor. Saldırgan, özel harekat ekiplerimiz tarafından sağ olarak ele geçirildi. Hem adli hem de idari soruşturmalarımız sürüyor.” ifadelerini kullandı.

