Uşak’ta Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Olay, Ünalan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

MOTOR KISMINDA ALEV ALDI

Edinilen bilgilere göre, İ.S. (31) yönetimindeki 06 MTP 58 plakalı araç, seyir halindeyken henüz tespit edilemeyen bir sebeple motor kısmından alev aldı. Sürücünün durumu fark etmesiyle birlikte, hızlı bir şekilde ihbarda bulunması üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN MÜDAHALE

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olay sonucu otomobilde maddi hasar meydana geldi.