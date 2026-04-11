Üsküdar Belediyesi Soruşturmasında Tutuklama Kararı Çıktı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen bir soruşturmada, Üsküdar Belediyesi’nde yapı ve iskan ruhsatlarının verilmesine yönelik usulsüzlükler ve rüşvet suçuna ilişkin eylemler ortaya çıkarıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda elde edilen bulgular, söz konusu usulsüzlüklerin detaylarını gözler önüne serdi.

30 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Geçtiğimiz salı günü İstanbul ve Yalova’da toplam 30 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon kapsamında, Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. ile Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci’nin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Üsküdar Belediyesi’nde yapılan aramalar, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü arasında özel bir odanın tahsis edildiğini ve bu odanın kapısındaki isimlikte “başkan yardımcısı” unvanının yer aldığını ortaya koydu.

İKİ ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Operasyonun devamında, iş insanları Ufuk Karadağ ve Yavuz Cenan’ın da gözaltına alındığı öğrenildi. Bu gelişmelerle birlikte soruşturmada yer alan şüpheli sayısı 22’ye yükseldi. Gözaltına alınan 20 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adli süreçte, 20 şüpheliden 9’unun tutuklanması talebiyle, 10’unun ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildiği belirtildi. 1 kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sonuç olarak, 9 şüpheli tutuklandı, 10 kişi adli kontrol altında serbest bırakıldı.

SUÇLAMALAR NELER?

Edinilen bilgilere göre; Üsküdar Belediyesi’nin iştiraklerinden Kentaş’ın resmi yetkisi olmamasına rağmen ihale süreçlerine dâhil olduğu iddia ediliyor. Bu süreçlerin paravan olarak kullanılarak müteahhitlerden maddi menfaat elde etmek amacıyla gerçekleştirildiği öne sürüldü. Ruhsat işlemlerinin, normal mevzuata göre değil, rüşvet alınmasına bağlı olarak şekillendirildiği ileri sürüldü.

Soruşturma çerçevesinde elde edilen verilere göre, inşaatlarda gözden kaçan eksikliklerin belediye personeli olan müteahhitler tarafından tespit edildiği ve aralarında düzenlenen toplantılarda ne kadar para isteneceğiyle ilgili müzakereler yapıldığı belirtildi. Böylelikle, rüşvetin organize bir şekilde dağıtıldığı iddiaları da cinayeti örten unsurlar arasında yer aldı.