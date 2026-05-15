Üsküdar Belediyesine İkinci Dalga Operasyon: 7 Gözaltı

İSTANBUL’DA YENİ OPERASYON

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Üsküdar Belediyesi’ne yönelik ikinci bir dalga operasyon gerçekleştirildi.

Belediye sınırları içerisindeki inşaatlarda ‘usulsüz yapıların iskan işlemlerinin onaylandığı ve menfaat sağlandığı’ iddialarına dayanarak başlatılan soruşturma sonucunda, 7 kişinin gözaltına alındığı bilgisi verildi.

BAŞSAVCILIKTAN DETAYLAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyona ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla gerçekleştirilen irtikap suçuna yönelik çalışmalarda; Üsküdar Belediyesi sorumluluğundaki inşaatlarda iskan ruhsatı başvurularında, projelere aykırılıklar gösterilerek müteahhitlerden ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep edildiği tespit edilmiştir. Bu taleplerin, üst düzey yöneticilerin katıldığı değerlendirmelerle belirlendiği, usulsüz yapıların iskan işlemleri onaylanırken menfaatlerin elden veya şirket hesapları aracılığıyla sağlandığı ortaya çıkmıştır” denildi.

OPERASYONUN DEVAMI

Açıklamada, “15.05.2026 tarihinde, şüpheli kişilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen ‘2. Dalga’ operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alınmıştır. Bu konuyla ilgili olarak yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir” ifadesine yer verildi.

