Üsküdar–Samandıra Metro Hattı Üç Gün Kapalı

uskudar-samandira-metro-hatti-uc-gun-kapali

ÜSKÜDAR–SAMANDIRA METRO HATTI’NDA TESTLER NEDENİYLE HİZMETLER DÜZENLENİYOR

Üsküdar–Samandıra Metro Hattı’nın uzatma bölümündeki entegrasyon çalışmaları devam ediyor. Bu süreçte, zorunlu testlerin gerçekleştirilmesi nedeniyle metro hattında bazı işletme düzenlemeleri hayata geçirildi. Testler dolayısıyla hat, gece saatlerinde kapalı kaldı.

Hizmet ne zaman başlayacak?

Yetkililer, test uygulamaları sebebiyle Üsküdar–Samandıra Metro Hattı’nda pazartesi sabahı saat 06.00’a kadar servis verilemeyeceğini bildirdi. Bu durumda, hat Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri boyunca ulaşıma kapalı olacak.

METRO İSTANBUL’DAN RESMİ AÇIKLAMA

Metro İstanbul’dan yapılan resmi duyuruda, M5 Üsküdar–Samandıra Metro Hattı’nda yer alan Samandıra Merkez–Sultanbeyli uzatma bölümünün hizmete açılmasıyla birlikte Üsküdar ile Sultanbeyli arasındaki ulaşım süresinin 150 dakikadan 50 dakikaya indirileceği vurgulandı. Açıklamada, entegrasyon çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek zorunlu testler dolayısıyla işletme düzenlemesine gidileceği aktarılırken şu ifadeler kullanıldı: “23 Ocak Cuma günü saat 00.00 itibarıyla hat geçici olarak işletmeye kapatılacak. 24 Ocak Cumartesi ve 25 Ocak Pazar günleri hizmet verilemeyecek ve bu günlerde Gece Metrosu hizmeti sunulamayacak. 26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla hat yeniden hizmet vermeye başlayacak.”

ULAŞIM İETT OTOBÜSLERİYLE SAĞLANACAK

Metro hattının kapalı olduğu dönemde, güzergâh üzerindeki ulaşım İETT otobüsleri aracılığıyla sağlanacak.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Beşiktaş’ın Thilo Kehrer İçin Monaco’ya Teklifi: 12+3 Milyon Euro

Beşiktaş, Süper Lig'in transfer döneminde Emmanuel Agbadou ile birlikte Thilo Kehrer için de transfer teklifinde bulundu. Monaco'dan, siyah-beyazlıların teklifine resmi yanıt geldi.
Gündem

Fenerbahçe Beto Transferinde Nihai Kararı Verdi

Fenerbahçe, Everton'dan Beto transferi ile ilgileniyor. Sarı-lacivertliler, oyuncuyla ilgili son değerlendirmelerin ardından kararını açıkladı.
Gündem

Youssef En-Nesyri Juventus’a Kiralık Transfer Ediliyor

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Youssef En-Nesyri'nin Juventus'a kiralandığı duyuruldu. Anlaşma kapsamında 3 milyon euro ödenecek ve En-Nesyri, 1 Şubat'ta Parma ile oynayacak.
Gündem

Manchester City’de Galatasaray Maçında Belirsizlikler Sürüyor

Guardiola, Savinho'nun Galatasaray karşısında oynayacağını düşünmediğini dile getirirken, Nico Gonzalez'in durumu hakkında kesin bir bilgi vermedi.
Gündem

Uyuşturucu Soruşturmasında Şişe Çevirmece İddiası

Mehmet Akif Ersoy'un da yer aldığı uyuşturucu soruşturmasında, Ebru Gülan'ın ifadesi, kadınların cinsel istismara maruz bırakıldığına dair dikkat çekici iddialar içeriyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.