Üsküdar–Samandıra Metro Hattı Üç Gün Kapalı

ÜSKÜDAR–SAMANDIRA METRO HATTI’NDA TESTLER NEDENİYLE HİZMETLER DÜZENLENİYOR

Üsküdar–Samandıra Metro Hattı’nın uzatma bölümündeki entegrasyon çalışmaları devam ediyor. Bu süreçte, zorunlu testlerin gerçekleştirilmesi nedeniyle metro hattında bazı işletme düzenlemeleri hayata geçirildi. Testler dolayısıyla hat, gece saatlerinde kapalı kaldı.

Hizmet ne zaman başlayacak?

Yetkililer, test uygulamaları sebebiyle Üsküdar–Samandıra Metro Hattı’nda pazartesi sabahı saat 06.00’a kadar servis verilemeyeceğini bildirdi. Bu durumda, hat Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri boyunca ulaşıma kapalı olacak.

METRO İSTANBUL’DAN RESMİ AÇIKLAMA

Metro İstanbul’dan yapılan resmi duyuruda, M5 Üsküdar–Samandıra Metro Hattı’nda yer alan Samandıra Merkez–Sultanbeyli uzatma bölümünün hizmete açılmasıyla birlikte Üsküdar ile Sultanbeyli arasındaki ulaşım süresinin 150 dakikadan 50 dakikaya indirileceği vurgulandı. Açıklamada, entegrasyon çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek zorunlu testler dolayısıyla işletme düzenlemesine gidileceği aktarılırken şu ifadeler kullanıldı: “23 Ocak Cuma günü saat 00.00 itibarıyla hat geçici olarak işletmeye kapatılacak. 24 Ocak Cumartesi ve 25 Ocak Pazar günleri hizmet verilemeyecek ve bu günlerde Gece Metrosu hizmeti sunulamayacak. 26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla hat yeniden hizmet vermeye başlayacak.”

ULAŞIM İETT OTOBÜSLERİYLE SAĞLANACAK

Metro hattının kapalı olduğu dönemde, güzergâh üzerindeki ulaşım İETT otobüsleri aracılığıyla sağlanacak.