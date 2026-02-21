USS Gerald R Ford Uçak Gemisi İran’a İlerliyor

VENEZUELA OPERASYONUNDA KRİTİK ROL OYNUYOR

Venezuela’da, Başkan Nicolas Maduro’nun dönemi için bir son niteliği taşıyan operasyonda önemli bir rol üstlenen USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve ona eşlik eden eskort gemiler, Cebelitarık Boğazı’nı aşarak İran yönüne doğru seferlerine devam ediyor. İkinci bir uçak gemisinin Akdeniz’e ulaşmasıyla birlikte, analistler İran’a yönelik olası bir saldırı için geri sayımın başladığına dair değerlendirmelerde bulunuyor. Cebelitarık Boğazı’ndan geçen Gerald R. Ford gemisine Winston Churchill, Bainbridge ve Mahan muhriplerinin eşlik ettiği gözlemlendi. Pentagon ise geminin durumu hakkında açıklama yapmama kararı aldı. ABD’nin en büyük uçak gemisi olan Gerald R. Ford, 60’tan fazla uçağı içinde barındırıyor.

FORD’UN HAZIRLIĞI İLERLİYOR

USS Gerald R. Ford’un gelmesiyle birlikte, Umman Denizi’ndeki Abraham Lincoln grubu ile beraber bölgede iki uçak gemisi gücü oluştu. ABD, İran’ın nükleer programının sona ermesini ve zenginleştirilmiş uranyumunun ortadan kaldırılmasını sağlamak amacıyla baskı yapmaya devam ediyor. Cenevre’deki son İran-ABD görüşmelerinde ilerleme sağlandığına dair ifadelere rağmen, Trump, İran’ın bu talepleri kabul etmesi için “10 ila 15 günü” olduğunu belirtti. Bu zaman dilimi, Ford’un İran’a karşı konuşlanma süreciyle örtüşüyor. Basında yer alan haberlere göre ABD, İran’ın bu şartları kabul etmesi için askeri operasyonlar başlatacak ve İran, tüm şartları kabul edene kadar saldırılarını artırma yoluna gidecek.

ANLAŞMA YA DA SAVAŞ İHTİMALİ

Washington’daki Barış Kurulu toplantısında Trump, “Ya bir anlaşma elde edeceğiz ya da onlar için çok talihsiz bir durum olacak.” sözleriyle durumu bir kez daha vurguladı. Akdeniz ve Orta Doğu’daki ABD deniz varlığı, 2003 Irak işgali seviyesine ulaşmasa da, Trump’a Tahran karşısında geniş seçenekler sunma potansiyeline sahip. Bölgedeki 16 gemiye ilaveten, birçok hava kuvveti unsuru ve uzaktan vurma kapasitesine sahip bombardıman uçakları da süreci destekliyor. İran’daki bu varlıkları sürdürmenin maliyeti, 3 milyar doları aşmış durumda. Bu durum, analistlere göre askeri yığınak tarafından oluşturulan blöf etkisini ortadan kaldırıyor. Artık ABD için barış sağlamak, savaşa girmekten daha maliyetli hale geliyor.

OPERASYONUN KAPSAMI KAPSAMLI OLACAK

Uzmanlar, İran’a yönelik olası bir operasyonun haftalar sürebileceğini öngörüyor. Operasyon tamamlanmanın 2 ayı bulabileceği düşünülüyor. Uçaklar, uçan tankerler tarafından desteklenerek, inmeden İran’ı hedef alacak. Analistler, uçak gemilerinin silah envanterine bağlı olarak bir hafta boyunca aralıksız saldırı gerçekleştirebileceğini ifade ediyor. Deniz Harp Koleji uzmanı James Holmes, “Bölgeye akan Hava Kuvvetleri uçaklarını, ayrıca çok uzak mesafeden vurabilecek bombardıman uçaklarını da eklediğinizde, ciddi ve sürdürülebilir bir ateş gücü ortaya çıkıyor.” değerlendirmesinde bulundu. Ford grubundaki muhripler, Tomahawk füzeleri taşırken, sekizinci uçak kanadına ait dört F/A-18 Super Hornet filosu operasyonel durumda beklemekte. USS Abraham Lincoln uçak gemisi grubu da Orta Doğu’daki gücünü en az altı muhrip ve üç kıyı muharebe gemisi ile sürdürmekte.