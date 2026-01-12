Usta Oyuncu Koray Ergün 68 Yaşında Hayatını Kaybetti

Türk sahne sanatları ve ekran projelerinde önemli bir isim olan Koray Ergün, 68 yaşında hayata veda etti. Oyuncunun vefatı, sevenlerini derin bir üzüntüye boğarken, ardında unutulmaz eserler bırakmış oldu.

ACI HABERİ ÇOCUKLARI DUYURDU

Ergün’ün ölüm haberi, çocukları tarafından sosyal medya platformu Instagram üzerinden duyuruldu. Yapılan açıklamada, “Babamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekanın cennet olsun.” ifadelerine yer verildi.

BEYNİNDE UR ÇIKTIĞINI AÇIKLADI

Geçtiğimiz şubat ayında usta oyuncu, beyninde ur tespit edildiğini kamuoyuna bildirmişti. Tedavi sürecine giren Ergün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yer aldığı projeye ara vermesi gerektiğini vurgulayarak, “Yoğun bakımdan yeni çıktım.” şeklinde bir açıklamada bulundu.

TÜM DOSTLARIMA TEŞEKKÜRLER

Oyuncu, paylaşımında ayrıca şu ifadelere yer verdi: “Sevgili dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim. 5 Şubat günü sol elimde güç kaybıyla hastaneye giriş yaptım. Acil servisteki ilaçlı emar sonucunda beynimde 3 cm çapında ur çıktı. Bunun üzerine, 6.02.2025 tarihinde sabah 5.43’te 5 saat süren mikro cerrahi ameliyatı gerçekleşti. Çekilen tomografi sonucunda tüm parçanın temizlendiği görüldü; 15’inde biyopsi sonucunu alacağız. Tüm arayan dostlarıma teşekkürler, bu arada bu hastalık yüzünden Ankara Ekin tiyatrosunda rol aldığım oyunuma ara vermiş bulunmaktayım. Yoğun bakımdan yataklı servise ancak bugün çıkabildiğim için paylaşımları yeni gördüm, tüm dostlarıma teşekkürler.”

KORAY ERGÜN KİMDİR?

1978 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü’nden mezun olan Ergün, sahnelerdeki kariyerine 1979 yılında Devlet Tiyatroları’nda başlamıştı. Sanat hayatı 2016 yılına kadar devam eden Ergün, pek çok oyunda hem sahne aldı hem de yönetmenlik yaptı. Shakespeare’den Orhan Asena’ya kadar geniş bir repertuvara sahip olan Ergün, Türk tiyatrosunun önemli figürlerinden biri olarak anılıyor.