Usta Sanatçı Ali Tutal Beyin Kanaması Geçirdi

usta-sanatci-ali-tutal-beyin-kanamasi-gecirdi

GEÇEN YIL BEYİN KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl beyin kalp krizi yaşayan usta oyuncu Ali Tutal’dan hayranlarını üzen yeni bir haber geldi. Usta sanatçının evinde beyin kanaması geçirdiği ve ardından hastaneye kaldırıldığı bilgisi alındı.

HASTANEDE YOĞUN BAKIMDA

Tedavi süreci hastanede entübe edilen Tutal’ın yoğun bakımda devam ediyor. Ünlü oyuncunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildiriliyor.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI PAYLAŞILDI

Film-San Vakfı, sanatçının sağlık durumu ile ilgili olarak resmi sosyal medya platformunda geçmiş olsun mesajı yayınladı. Vakıf, mesajında “Sanatçı dostumuz Ali Tutal’a acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

