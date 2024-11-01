Üvey Baba Sokakta Bıçaklanarak Öldürüldü

İZMİR’DE DRAMATİK OLAY

İzmir’de, Konak ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, 60 yaşındaki Mehmet Kara, üvey kızı F.M. (23) ve O.Ş. (16) tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, dün saat 22.30 sularında Zeytinlik Mahallesi 1140 Sokak’ta gerçekleşti. F.M. ile üvey babası Mehmet Kara arasında, F.M.’nin annesini fuhşa zorladığını öne sürdüğü konusundaki bir tartışma evde başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. F.M., Kara’ya bıçakla saldırmayı denedi. Mehmet Kara, kaçmaya çalışarak dışarıya çıktı, fakat F.M. de onu bıçakla takip etti.

ANBEAN GERİLİM ARTIYOR

Kara’nın taksiyi kullanarak kaçmaya çalıştığını gören F.M., “Bu sapık” diyerek çevreden yardım istedi. Çevrede toplanan insanlar arasında arbede çıkarken, bu karmaşada F.M. Kara’yı karın bölgesinden ve yanında bulunan biri de bacağından bıçakladı. Yaralı haldeki Mehmet Kara, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada gerçekleştirilen müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kara’nın cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINIYOR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Kara’nın öldürülmesi ile ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma çerçevesinde F.M., O.Ş., S.D. (16), H.A. (17), M.A. (17) ve M.K. (19), gözaltına alındı. F.M., poliste verdiği ilk ifadesinde, Kara’nın annesini para karşılığı başka erkeklerle ilişkiye zorladığını öne sürdü. F.M., bu sebeple tartışmanın ardından üvey babasının peşinden dışarıya kadar gittiğini ifade etti. Ayrıca, Kara’nın taksiyle kaçmaya çalışırken “İmdat! Bu sapık” diyerek yardım istediğini ve tanımadığı kişilerin olaya müdahil olduğunu belirtti. F.M.’nin, çıkan arbede sırasında Kara’yı bıçakladığını ve suç aletini bir evin bahçesine attığını itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli O.Ş. ise, Kara’nın bir kadını taciz ettiğini duyduktan sonra onu baldırından bıçakladığını aktardı.