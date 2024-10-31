Uydu Görüntüleri Sınırda Hendekleri Ortaya Çıkardı

UYDU GÖRÜNTÜLERİYLE GÜNDEME GELDİ

Planet Labs PBC adlı Amerikan uydu görüntüleme şirketi tarafından elde edilen görüntüler, iki Kore’yi birbirine bağlayan ve Askerden Arındırılmış Bölge’nin (DMZ) batısındaki bir yol ile demir yolu hattı boyunca açılan hendekleri ortaya çıkardı.

KUZEY KORE SEVİYESİNDE GELİŞMELER

Batıda yer alan hendeğin, Kaesong’daki kapalı bir fabrika kompleksine giden hattın Güney Kore tarafındaki son noktası olan Dorasan İstasyonu’nun 1,7 kilometre kadar batısında olduğu gözlemlendi. Kuzey Kore ile ilgili haber ve analizler sunan “38 North” isimli internet sitesine göre, kazı çalışmalarının Kuzey Kore’nin 15 Ekim’de birkaç yolu ve demir yolu kısmını havaya uçurmasından hemen sonra başladığı ifade edildi. Uzmanlar, batıda bulunan hendeğin yaklaşık 125 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde olduğunu, doğudaki hendeğin ise yaklaşık 150 metre uzunluğunda olabileceğini belirtiyor.

HENDEKLERİN AMACI ÜZERİNE TARTIŞMALAR

Analistler, bu kazı çalışmalarının amacının “ulaşım bağlantılarını kesmeyi amaçlayan bir tür abluka” olabileceği veya “inşaat çalışmalarının geçici bir ürünü” olduğunu kaydetti. Ayrıca, alanda birkaç aracın halen gözlemlendiği ve bu durumun çalışmaların tamamlanmadığını gösterdiğini sözlerine ekledi.