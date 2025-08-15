Uyku Boşanması Çiftlere Fayda Sağlıyor

UYKU BOŞANMASI NEDİR?

Son yıllarda sağlıklı yaşam trendleri içinde “uyku boşanması” dikkat çekiyor. Bu uygulama, çiftlerin daha iyi bir uyku için yataklarını ayırması anlamına geliyor. 2020 yılında yapılan bir araştırmaya göre, uyku boşanması uygulayan çiftlerin yüzde 59’u hem uyku hem de ilişki kalitesinde belirgin bir artış gözlemliyor.

UYKU BOŞANMASININ FAYDALARI

Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Koylan, uyku boşanmasının sağladığı faydaları vurguluyor. “Horlama, dönüp durma veya farklı uyku saatleri gibi partner farklılıkları ortadan kalkar, uykular bölünmez” diyor. Kesintisiz ve kaliteli uyku, kalp-damar sağlığından bağışıklık sistemine, metabolizmadan zihinsel sağlığa kadar pek çok sistemi olumlu etkiliyor.

Bu uygulama, kişisel alan yaratmanın yanı sıra çiftler arasında huzuru artırıyor. İyi bir uyku, sabahları dinç uyanmayı sağlıyor ve günün enerjik ve verimli geçmesine yardımcı oluyor. Prof. Dr. Koylan, uykusuzluk kaynaklı küçük tartışmaların azalacağını ve ilişkideki gerginliğin düşeceğini belirtiyor. Uyu boşanması, günümüzde hızla değişen uyku alışkanlıklarına uyum sağlamakla kalmayıp, bireylerin ve çiftlerin sağlığını korumak için de tercih edilen bir yöntem haline geliyor.