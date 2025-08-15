Uyku Boşanması İlişkiyi Güçlendiriyor

UYKU BOŞANMASI NEDİR?

Son yıllarda sağlıklı yaşam trendleri arasında dikkat çeken “uyku boşanması”, çiftlerin daha iyi bir uyku deneyimi için yataklarını ayırması anlamına geliyor. 2020’de ABD’de gerçekleştirilen bir araştırma, uyku boşanması yöntemini benimseyen çiftlerin yüzde 59’unun hem uyku hem de ilişki kalitesinde iyileşmeler yaşadığını ortaya koyuyor.

UYKU BOŞANMASININ FAYDALARI

Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Koylan, uyku boşanmasının kesintisiz ve derin uyku imkanı sunarak riskleri azalttığını belirtiyor. Prof. Dr. Koylan, uygulamanın sağlığa olan katkılarını şu şekilde ifade ediyor: “Horlama, dönüp durma veya farklı uyku saatleri gibi partner farklılıkları ortadan kalkar, uykular bölünmez. Kesintisiz ve kaliteli uyku, kalp-damar sağlığından bağışıklık sistemine, metabolizmadan zihinsel sağlığa kadar pek çok sistemi olumlu etkiler.” Ayrıca, ayrı uyumanın kişisel alan yaratarak çiftler arasındaki huzuru artırdığını da vurguluyor.

İLİŞKİLER DE DAHA SAĞLIKLI

İyi bir uyku, sabahları dinç uyanmayı sağlayarak günün enerjik ve verimli geçmesine yardımcı oluyor. Uykusuzluğa bağlı küçük tartışmalar azalırken, ilişkilerdeki gerginlik de düşüyor. Bu nedenle uyku boşanması, günümüzde hızla değişen uyku alışkanlıklarına uyum sağlarken hem bireysel hem de çiftlerin sağlığını koruma açısından tercih edilen bir yöntem haline geliyor.