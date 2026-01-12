Uyuşturucu Kuryeliği Yapan Avukat E.E. Tutuklandı

uyusturucu-kuryeligi-yapan-avukat-e-e-tutuklandi

İSTANBUL’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler bölgesinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti gerçekleştirildiği ihbarı üzerine 9 Ocak’ta bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan baskında, polis ekipleri 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

GÖZALTINDAKİ ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Baskın yapılan adreste gerçekleştirilen aramada, 1 kilo 201 gram skunk, 217 kilogram kokain, 28 adet satışa hazır toplamda 145 gram skunk, 21 adet satışa hazır 27 gram kokain, 13 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 52 adet fişek ve 14 bin 550 TL nakit para ele geçirildi. Gözaltı işlemleri ardından şüphelilerin adliyeye sevk edileceği belirtildi.

ŞÜPHELİ AVUKAT POLİS NOKTALARINDAN GEÇİŞ YAPTI

Savcılıkta alınan ifadelerin ardından, 4 şüpheli ‘uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imal ve satışı’ suçlamasıyla tutuklandı. Şüpheliler arasında yer alan avukat E.E.’nin, polis uygulama noktalarından avukat kimliğini kullanarak geçtiği ve diğer şüphelilerle birlikte hareket edip kuryelik yaptığı öğrenildi.

