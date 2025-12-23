Uyuşturucu Midelerinde Taşıyan 4 Şahıs Tutuklandı

Siirt’te Uyuşturucu Operasyonu

Siirt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Aralık’ta Baykan Şehit Bünyamin Torgut Polis Uygulama Noktası’nda durdurdukları iki araçta yapılan incelemelerde, batı illerine uyuşturucu madde sevk etmek üzere özel yöntemlerle paketlenip midesinde taşıdığı belirlenen dört kişiyi yakaladı. Bu şüpheliler arasında 3 İran uyruklu kadın ile 1 erkek yer alıyor.

YAKALANAN ŞAHISLARIN HASTANE SÜRECİ

Şahısların midesindeki uyuşturucu maddeler, hastanede 10 gün süren tedavi süreçlerinin ardından cerrahi yöntemlerle çıkarıldı. Yapılan cerrahi müdahale sonrasında, şüphelilerin midelerinden toplamda 119 paket halinde 1 kilogram 597 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu kaçakçılığına karşı yapılan bu operasyon, yerel güvenlik güçlerinin kararlılıkla sürdürdüğü mücadelenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.