Uyuşturucu Operasyonlarında 1,9 Milyon Lira Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yılın ilk günlerinde İstanbul Havalimanı ve Gürbulak Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirdiği operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde yakaladığını bildirdi.

İSTANBUL HAVALİMANI’NDA BÜYÜK OPERASYON

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı’na Meksika’dan ulaşıp, transit olarak Avustralya’ya gönderilmesi planlanan bir kargo gönderisinde 443 kilogram metamfetaminin tespit edildiği kaydedildi.

GÜRBULAK GÜMRÜK KAPISI’NDA DA YAKALAMA

Gürbulak Gümrük Kapısı’nda ise İran’dan Türkiye’ye giriş yapan bir TIR’da yapılan aramalarda 63 kilogram sıvı metamfetamin, 33 kilogram esrar ve 25 kilogram afyon sakızı ele geçirildiği bildirildi. Yakalanan uyuşturucu maddelerin toplam piyasa değerinin 1 milyar 945 milyon Türk lirası olduğu ifade edildi. Olaylarla ilgili adli süreçlerin devam ettiği belirtildi.