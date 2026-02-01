Uyuşturucu Operasyonu: 11 Ünlü İsim Serbest Bırakıldı

31 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen büyük ölçekli uyuşturucu operasyonunda birçok ünlü isim gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü operasyonda, aralarında Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal’ın bulunduğu 11 kişi, ifade işlemlerinin sona ermesinin ardından serbest bırakıldı.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM GÖZALTINA ALINDI

İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde harekete geçti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla gerçekleştirilen soruşturma çerçevesinde, uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamalarıyla birçok adrese eş zamanlı olarak “Şafak Operasyonu” yapıldı. Uzun bir süre teknik ve fiziki takibin ardından yapılan bu operasyonda, sosyal medya dünyasının öne çıkan isimleri hedef alındı. Emirhan Çakal, Döndü Şahin, Mert Eren Bülbül, Mazlum Aktürk ve Sıla Dündar gibi ünlüler de gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKMA İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndaki ifade işlemlerinin sona ermesinin ardından Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal (Çakal), Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir gazetecinin aktardığına göre, rapçi Emirhan Çakal’ın telefon şifresini teslim ettiği öğrenildi. İfadesinde bir yıl önce ABD’de esrar kullandığını kabul eden Çakal, durumu yanlış değerlendirdiğini ve Türkiye dahil başka bir yerde tekrar uyuşturucu kullanmadığını ifade etti.