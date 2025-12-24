Uyuşturucu Operasyonu Kapsamında Timur Savcı Gözaltında

uyusturucu-operasyonu-kapsaminda-timur-savci-gozaltinda

ÜNLÜ İSİMLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU OPERASYONU DEVAM EDİYOR

Ünlü bireylere yönelik gerçekleştirilen “uyuşturucu” operasyonu sürüyor. Medya ve dizi-film sektöründeki pek çok kişinin yer aldığı soruşturma her geçen gün daha da derinleşiyor.

SUÇLAMALARLA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmanın kapsamında TİMS&B Prodüksiyon’un CEO’su Yusuf Timur Savcı, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlamak’, ‘kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak’, ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçları nedeniyle İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındı. Savcı’nın kan ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesinin ardından, ifade vermek amacıyla Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüleceği bildirildi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN YAZILI AÇIKLAMA

Operasyona ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülmekte olan 2025/265190 soruşturma numaralı dosya kapsamında; TCK’nın 190 ve 191’inci maddeleri uyarınca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak amacıyla özel yer, donanım veya malzeme sağlamak, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından 24 Aralık 2025 tarihinde şüpheli Yusuf TİMUR SAVCI (TİMS&B Prodüksiyon CEO’su) talimatımızla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınmış olup; biyolojik materyallerin (kan, saç vb.) numuneleri alınması amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edildikten sonra, ifade alma işlemleri için Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilecektir.” ifadelerine yer verildi. Soruşturmanın gizlilik ve titizlikle sürdüğü belirtiliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Daltonlar Suç Örgütü Davasında Mahkeme Kararı Açıklandı

Daltonlar suç örgütü davasında 362 sanığın yargılaması sonuçlandı. Mahkeme, örgüt liderlerine 12 kez müebbet hapis cezası verirken, diğer sanıklara çeşitli hapis cezaları uyguladı.
Gündem

TBMM Genel Kurulunda 11. Yargı Paketi Onaylandı

11. Yargı Paketi'ndeki infaz indirimiyle ilgili 27. madde, deprem suçlarının kapsam dışı bırakılmasıyla kabul edildi.
Gündem

Giorgia Meloni’den Yıl Sonu Açıklaması Geldi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yıl sonu konuşmasında 2023'ün zorlu geçtiğini vurguladı ve 2026'nın daha çetin geçeceğini belirterek endişeleri artırdı.
Gündem

Asrın İnşası: 455 Bin Konut Tamamlandı

Deprem bölgesindeki inşaat seferberliği, 455 bin konut ve iş yerinin tamamlanmasıyla sona erdi. Son teslim töreni ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da düzenlenecek.
Gündem

Hakan Fidan, Hamas Heyeti ile Gazze’yi Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas'ın Halil Hayye liderliğindeki heyetiyle Ankara'da görüştü. Görüşmenin içeriğiyle ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.