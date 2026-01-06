Uyuşturucu Operasyonu Sade İfade ile Devam Ediyor

İSTANBUL’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU GİDEREK BÜYÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamındaki operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Özellikle, spiker Ela Rümeysa Cebeci ve Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın sorgulama sürecindeki ifadeleri medya gündeminde önemli bir yer edinmiş durumda.

4. KEZ ADLİYEDE

Son olarak, adliyeye dördüncü kez getirilen Ela Rümeysa Cebeci, ek ifadelerde bulunarak yeniden cezaevine gönderilmişti. Testlerinin pozitif çıkmasının ardından tutuklanan Cebeci’nin durumu ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.