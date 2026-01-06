Uyuşturucu Operasyonu Sade İfade ile Devam Ediyor

uyusturucu-operasyonu-sade-ifade-ile-devam-ediyor

İSTANBUL’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU GİDEREK BÜYÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamındaki operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Özellikle, spiker Ela Rümeysa Cebeci ve Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın sorgulama sürecindeki ifadeleri medya gündeminde önemli bir yer edinmiş durumda.

4. KEZ ADLİYEDE

Son olarak, adliyeye dördüncü kez getirilen Ela Rümeysa Cebeci, ek ifadelerde bulunarak yeniden cezaevine gönderilmişti. Testlerinin pozitif çıkmasının ardından tutuklanan Cebeci’nin durumu ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Gündem

Gümrüksüz Alışveriş Dönemi Resmi Olarak Sona Erdi

Yurt dışından yapılan gümrüksüz alışverişteki 30 Euro limiti kaldırıldı ve bu uygulama son buldu. Artık yurt dışı alışverişleri gümrük vergisine tabi olacak.
Gündem

Samsun’da Cinsel Taciz İddialarında 4 Gözaltı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 15 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı ve taciz iddiaları üzerine 4 kişi gözaltına alındı.
Gündem

BES’te Devlet Katkısı Oranı Yüzde 20’ye Düştü

Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki devlet katkısı oranı, %30'dan %20'ye indirildi. Bu değişiklik, emeklilik planlamalarında önemli bir etki yaratabilir.
Gündem

Osmaniye’de Hemzemin Geçitte Tren ile Otomobil Çarpıştı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir hemzemin geçitte yük treni ile otomobil çarpıştı. Kazada maddi hasar oluştu.
Gündem

Bafra’da Apartman Girişinde Cansız Bedeni Bulundu

Samsun'da apartman girişinde ölü halde bulunan kişinin, darp sonucunda yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

