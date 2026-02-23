Uyuşturucu Operasyonu: Van ve Hakkari’de 406 Kilogram Ele Geçirildi

Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde zehir tacirlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Van ve Hakkari illerinde, uyuşturucu madde üreten ve satan kişilere yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, 406 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi. Operasyonun detayları, İçişleri Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklandı.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Van ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen operasyonlarda, toplamda 271 kilogram metamfetamin, 96 kilogram skunk, 39 kilogram esrar ile birlikte 2 bin 540 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği bilgisi verildi.

MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRMEKTE

Bakanlık, “Uyuşturucu imalatçısından, satıcısına kadar uyuşturucu ile mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.” ifadesi ile operasyonlarda görev alan birimlere teşekkürlerini sundu.