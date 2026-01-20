Uyuşturucu Operasyonunda 641 Gözaltı Gerçekleşti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu operasyonlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Narkokapan İzmir operasyonunda İzmir merkezli olmak üzere 14 ilde, 608 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdik ve 641 şahıs gözaltına alındı” ifadelerini kullandı. Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelede kararlılık vurgulayarak, “İster suç örgütü elebaşısı olsun ister torbacı, ünlü olsun ya da olmasın, bu suça bulaşan herkesle ülkemiz ve insanlık adına mücadele ediyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca, bu çok boyutlu savaşın 2025 yılı boyunca düzenlenen operasyonlarda 43 bin 524 şüphelinin tutuklandığını belirtti.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE YÜKSEK RAKAMLAR

Yerlikaya, mevcut kabine döneminde tutuklananların sayısının 100 bin 509’a ulaştığını ve toplamda 233 ton uyuşturucu madde ile 278 milyon adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. Narkokapan İzmir operasyonuna 4 bin 500 polisin katıldığını ve 14 ilde 608 adrese aynı anda baskın yapıldığını belirten Yerlikaya, operasyonlar neticesinde yakalanan sokak satıcılarının tutuklanma oranının yüzde 95 olduğunu dile getirdi.

357 uyuşturucu suç örgütünün çökertildiğini, bunlar arasında 46’sının uluslararası nitelikte olduğunu söyleyen Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 136 yabancı şüphelinin Türkiye’de yakalandığını, 120 şüphelinin ise iadesinin gerçekleştirildiğini ifade etti. Açıklanan rakamların “tarihi nitelikte” olduğunun altını çizen Yerlikaya, mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

SURİYE’DEKİ GELİŞMELER VE SİBER GÜVENLİK

Yerlikaya, Suriye’deki gelişmelerin ve sınır hattındaki hareketliliğin tüm kurumlar tarafından yakından takip edildiğini belirterek, provokasyonlara ve algı operasyonlarına izin verilmeyeceğini ifade etti. Ayrıca, sosyal medyada yayılan yalan ve paniğe neden olan paylaşımlara karşı siber suç birimlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü de ekledi.