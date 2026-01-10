Uyuşturucu Operasyonunda Mehmet Akif Ersoy Tartışması

uyusturucu-operasyonunda-mehmet-akif-ersoy-tartismasi

Uyuşturucu operasyonu çerçevesinde gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy’un, gözaltına alınan başka bir isim Veyis Ateş hakkında ileri sürdüğü iddialarına yanıt geldi.

BENİ NEDEN SUÇLADI ANLAMADIYORUM

Ateş, avukatlarına yaptığı açıklamada, “Mehmet Akif beni neden suçladı, gerçekten anlamıyorum. Uyuşturucu kullanmadım. Kendisiyle böyle bir ilişkim ya da hukukum da yok” diyerek karşılık verdi. Bunun yanı sıra, dosyada yer alan cezaevi ile ilgili iddialar da dikkat çekti.

İLK KARŞILAŞMADA KALP İŞARETİ iddiası

İki kişinin cezaevindeki ilk buluşmasında Ersoy’un Ateş’e kalp işareti yaptığı iddia edilmekte. Ateş, bu duruma ilişkin de bir anlam çıkaramadığını belirtti.

