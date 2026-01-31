Uyuşturucu Operasyonunda Mika Raun Tutuklandı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI UYUŞTURUCU OPERASYONLARINA DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda, dün yeni bir gözaltı gerçekleşti.

MİKA RAUN GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık tarafından yürütülen ‘Uyuşturucu’ soruşturması çerçevesinde sanal medya fenomeni Mika Raun Can, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ile ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma’ suçlamalarıyla gözaltına alındı.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mika Raun Can, adliyeye sevk edildi. Burada ‘Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak’ suçundan tutuklandı.

PAYLAŞIMINA TEPKİ GELDİ

Mika Raun’un son olarak paylaştığı video, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Videoda, yaşadığı şiddetli karın ağrısı ve kanama nedeniyle muayene olduğu kadın hastalıkları doktorunun, kendisinin 3 aylık hamile olduğunu bildirmesi, izleyicilerin tepkisini çekti.