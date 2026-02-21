Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 346 Gözaltı Yapıldı

Uyuşturucu ile mücadelenin etkili bir şekilde sürdüğü ülke genelinde önemli operasyonlar gerçekleştirildi. Adana, Balıkesir, Nevşehir, Çanakkale ve Bursa illerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi.

346 GÖZALTI

Bu operasyonlar kapsamında, 108 Asayiş Timi ve 14 Komando Timi dahil olmak üzere toplam 635 Jandarma personeli görev aldı. Ayrıca 13 özel eğitimli narkotik arama köpeği de operasyona destek verdi. Toplam 93 adrese yönelik olarak yapılan baskınlar sonucunda 346 şüpheli gözaltına alındı.

BİNLERCE UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonlarda, 83 bin 625 adet uyuşturucu hap, 11 kilogram çeşitli uyuşturucu maddeler, çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, uyuşturucu kullanımına yönelik aparatlar ve hassas terazi ele geçirildi.