Uyuşturucu Soruşturmasında 17 Kişi İfadesini Verecek

uyusturucu-sorusturmasinda-17-kisi-ifadesini-verecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturmasında gelişme kaydedildi. Soruşturma çerçevesinde dün gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, “uyuşturucu madde imal ve ticareti”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırıcı özel yer, donanım veya malzeme sağlama”, “uygun olmayan yöntemlerle uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme, bulundurma”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma” ve “fuhşa teşvik etme” gibi suçlar üzerine yürütülen soruşturmaların devam ettiği bildirildi.

17 ŞÜPHELİ ADLİYEDEN İFADENİN ALINMASI BEKLENİYOR

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, model Buse İskenderoğlu ile birlikte Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gencer, Ömer Can Kılıç, Şebnem İnan, Nilay Didem Kılavuz, Yasin Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca, Cengiz Can Atasoy, Cihan Güler ve Ahmet Çalışkan’ın da aralarında bulunduğu 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi ve ifade alma sürecine kısa süre içinde başlanması bekleniyor.

