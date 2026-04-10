Uyuşturucu Soruşturmasında Ahsen Eroğlu’na Karar Verildi

ÜNLÜ İSİMLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU OPERASYONU

Uyuşturucu maddeye yönelik başlatılan geniş çaplı operasyonda birçok ünlü şahıs gözaltına alındı ve ifadelerine başvuruldu. Aralarındaki oyuncu Ahsen Eroğlu, şehir dışında bulunduğu için ifadesi alınamamıştı; ancak İstanbul’a döndüğü ve savcılığa ifade verdiği bildirildi.

AHSEN EROĞLU HAKKINDA YENİ GELİŞMELER

Eroğlu’nun bulunduğu şehirde tiyatro turnesi gerçekleştirdiği, dün akşam ise oyununun sahnelendiği kaydedildi. Oyuncunun İstanbul’a dönüş yaptığı ve ifadesini sunduğu aktarıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Savcılık ifadesinin ardından Eroğlu, “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.