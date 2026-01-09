Uyuşturucu Soruşturmasında Aleyna Tilki’nin Test Sonucu Açıklandı

İSTANBUL’DA ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU OPERASYONLARI SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmaları devam ediyor. Son günlerde gerçekleşen olaylarda, oyuncu Doğukan Güngör, menajer Haluk Şentürk, şarkıcı Alya Şahinler ve sosyal medya fenomeni Ceyda Ersoy’un da aralarında bulunduğu toplam 27 kişi gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU VE FUHUŞ KAPSAMINDA TUTUKLAMALAR

Pazartesi günü başlayan bu kapsamlı soruşturma çerçevesinde, Adli Tıp Kurumu’nda uyuşturucu testleri için saç ve kan örneği veren ünlü şahıslar, sonrasında emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 25 şüphelinin, İstanbul Adliyesi’ne sevk edildiği belirtildi. Bebek Hotel’in sahibi Muzaffer Yıldırım, Bebek Otel Genel Müdürü Arif Altınbulak, fenomen Burak Altındağ ve Ceyda Ersoy’un da dahil olduğu 19 kişi tutuklandı. Üç kişi ev hapsi talebiyle mahkemeye sevk edilirken, Doğukan Güngör, Ceren Yıldırım, Alya Şahinler ve Saniye Deniz serbest bırakıldı.

ALEYNA TİLKİ’DEN ŞAŞIRTAN TEST SONUCU

Dün yaşanan gelişmeler arasında, gözaltına alınanlardan Aleyna Tilki’nin uyuşturucu testinin sonucu dikkat çekti. Ünlü şarkıcının testi pozitif çıktı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA: “KAMUOYUNUN DOĞRU BİLGİLENDİRİLMESİ GEREKİYOR”

Aleyna Tilki’nin saç ve kan örneklerinin alındığı uyuşturucu soruşturmasında test sonucunun “pozitif” çıkmasının ardından, ünlü ismin avukatı bir açıklama yaptı. Avukat Adem Uğur Kızıldere, konuyla ilgili olarak, müvekkili Aleyna Tilki’nin doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklamada bulunma gereği hissettiklerini belirtti.

“PASİF MARUZİYET KANAATİNDEYİZ”

Kızıldere, müvekkilinin kan testinde bir maddeye rastlanmadığını, saç örneğinde görülen maddenin ise kimyasal olmadığını, dumanla ilişkili bir madde olduğunu ifade etti. Ayrıca, Aleyna Tilki’nin yakın zamanda bu maddenin serbest tüketildiği bir ülkede bulunduğunu ve bu sebeple kamusal alanda soluma ve saçıyla temas nedeniyle pasif maruziyete uğradığı kanaatinde olduklarını vurguladı.

“MASUMİYET KARİNESİNE HASSASİYET GÖSTERİLMESİNİ RİCA EDİYORUZ”

Bu nedenlerden ötürü, yasal sürecin sona ermesinin beklenmesi gerektiğini ve basında çıkan haber ya da yorumlarda masumiyet karinesine hassasiyet gösterilmesi gerektiğini önemle rica etti.