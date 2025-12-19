Uyuşturucu Soruşturmasında Gelişme: Sadettin Saran İfadesi Alınacak

KAMUOYUNDA YANKI UYANDIRAN UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME

Yeni bir gelişme, kamuoyunda geniş yankılar uyandıran uyuşturucu soruşturmasında meydana geldi. Soruşturmayı sürdüren savcılık, Fenerbahçe Kulüp Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran’ı şüpheli olarak ifadeye çağırdı.

YURT DIŞINDA İFADESİ DÖNÜŞTE ALINACAK

Edinilen bilgilere göre, Sadettin Saran yurt dışında bulunuyor. Türkiye’ye döndüğünde ifadesinin alınacağı bilgisi paylaşıldı. Yetkililer, sürecin soruşturma dahilinde yürütüldüğünü ve incelemelerin devam ettiğini aktardı.

EVİNDE ARAMA YAPILIYOR

Soran’a ait konutta da soruşturma kapsamında arama işlemleri başlatıldı. Bu aramanın, dosya içerisinde elde edilen bulgulara dayalı olarak yapıldığı belirtildi. Ancak arama ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Soruşturmanın seyrine dair gelişmelerin, önümüzdeki saatlerde netlik kazanması bekleniyor.