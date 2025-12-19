Uyuşturucu Soruşturmasında Gelişme: Sadettin Saran İfadesi Alınacak

uyusturucu-sorusturmasinda-gelisme-sadettin-saran-ifadesi-alinacak

KAMUOYUNDA YANKI UYANDIRAN UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME

Yeni bir gelişme, kamuoyunda geniş yankılar uyandıran uyuşturucu soruşturmasında meydana geldi. Soruşturmayı sürdüren savcılık, Fenerbahçe Kulüp Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran’ı şüpheli olarak ifadeye çağırdı.

YURT DIŞINDA İFADESİ DÖNÜŞTE ALINACAK

Edinilen bilgilere göre, Sadettin Saran yurt dışında bulunuyor. Türkiye’ye döndüğünde ifadesinin alınacağı bilgisi paylaşıldı. Yetkililer, sürecin soruşturma dahilinde yürütüldüğünü ve incelemelerin devam ettiğini aktardı.

EVİNDE ARAMA YAPILIYOR

Soran’a ait konutta da soruşturma kapsamında arama işlemleri başlatıldı. Bu aramanın, dosya içerisinde elde edilen bulgulara dayalı olarak yapıldığı belirtildi. Ancak arama ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Soruşturmanın seyrine dair gelişmelerin, önümüzdeki saatlerde netlik kazanması bekleniyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Beykoz’da Dron Destekli Trafik Denetimi Uygulandı

Beykoz'da drone ile yapılan trafik denetiminde, kurallara uymayan 43 araç için toplamda 93 bin 183 lira ceza kesildi.
Gündem

Alkollü Sürücü Refüje Çıktı: Yaralı Minibüs Kazası

Gazipaşa'da bir minibüs, kontrolden çıkarak refüjdeki bir ağaca çarptı. Kazada yaralanan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.
Gündem

Bolu’da Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çarptı

Bolu'da bir otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada can kaybı olmadı, yalnızca maddi hasar oluştu.
Gündem

14 Yaşındaki Kız Çocuğu Balkondan Düştü

Aksaray'da bir 14 yaşındaki kız, 3. kattaki balkondan düşerek 2. kattaki bir dairenin balkonuna çakıldı ve ağır yaralandı.
Gündem

Keykubat Mahallesi’nde Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kayseri'de iki aracın çarpışması sonucu biri kaldırıma savrulan otomobil, yaya 2 kişiye çarparak 4 yaralıya yol açtı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.