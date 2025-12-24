Uyuşturucu Soruşturmasında İlgili İsimler Gözaltına Alındı

İSTANBUL MERKEZLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU DEVAM EDİYOR

Bu sabah İstanbul merkezli olarak 4 ilde yeni bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülen soruşturma çerçevesinde, “Uyuşturucu madde imal ve ticareti”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan”, “uygun düşmesinin önüne geçecek tedbirler almak” ve “fuhuşa teşvik ve aracılık etme” suçlarından dolayı 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalar sonucunda; kokain, esrar ve uyuşturucu kullanımına yönelik çeşitli aparatların ele geçirildiği bildirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı olarak Muğla, Adana ve Antalya’da operasyonlar gerçekleştirerek 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

GÖZALTINDAN HANGİ İSİMLER ÇIKTI?

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında model Melisa F.Ç., oryantal Nuran Ç., iş insanları Mehmet T., Hamdi B.B., Mahmut U.Z., Erdi Ç., Uğur C.P., Melisa Ş., İhsan A., Burak K., Müzeyyen K., Murat C.Ş., Yağmur U., Atilla A., Ozan K., Esra Y.B., Semavi S., Halime G., Ercan S. ve Yılmaz B.B. bulunuyor. Diğer şüphelilerden birinin cezaevinde olduğu bildirilirken, bir şüpheli için yakalama çalışmaları devam ediyor. Operasyonda, bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda da uyuşturucu maddeler ve kullanımına yarayan aletler ele geçirildi.

ÜNLÜLERE YÖNELİK SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülerle ilgili yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim tarihinden itibaren birçok operasyon icra edildi. Müzisyenler, menajerler ve kamuoyunda tanınan iş insanları, ifade vermek ve uyuşturucu testleri için kan ve saç örnekleri sundu. Soruşturma boyunca bazı isimlerin tutuklandığı da bildirilmekte. 18 Aralık’ta, Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli gibi bölgelerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alındı. Bu isimler, kan ve saç örnekleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ayrıca, şarkıcı Yusuf Güney ve oyuncu Melisa Döngel de benzer şekilde ifade ve test için örnek verdikten sonra serbestlando.

Gözaltı süreçlerinin ardından sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar’ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edilmesi, soruşturmanın seyrini etkilemiş durumda. Ayrıca, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın ifadeye verdiği süreçte, saç örneklerinde kokain testi pozitif sonuç vermiştir. Ancak, Saran’ın kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonuçlarının negatif olduğu tespit edilmiştir.