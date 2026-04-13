Uyuşturucu Soruşturmasında Üç İsimden Test Pozitif Çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında şüphelilerden kan, idrar ve saç örnekleri alınarak Adli Tıp Kurumu tarafından rapor hazırlandı.

TEST SONUÇLARI AÇIKLANDI

Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek ve Ogün Alibaş’ın test sonuçlarının pozitif olduğu bildirildi. Adli Tıp Kurumu raporunda, bu üç kişinin saç örneklerinde kokain ve metabolitlerine rastlandığı kaydedildi.

SİNEM ÜNSAL’IN SONUCU NEGATİF

Sinem Ünsal’a ait Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan testin ise negatif sonuç verdiği belirtildi.

YENİ TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Uyuşturucu soruşturmasında bir başka gelişme ise Yusuf Güney’in tutuklanması oldu.

