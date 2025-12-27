Uyuşturucu ve Fuhuş Operasyonunda Ünlü İsimler Tutuklandı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN BÜYÜK OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir uyuşturucu ve fuhuş soruşturması sonucu 18 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında FLO Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uğur Ziylan, MOMO sahibi Hamdi Burak Beşer, menajer Müzeyyen Karakan, model Melisa Fidan Çalışkan ve dansöz Nuran Çokçalışkan gibi tanınmış isimler bulunuyor.

ÜÇ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli olarak Muğla, Adana ve Antalya’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltında bulunan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

SUÇLAMALAR HAKKINDA DETAYLAR

Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkında “uyuşturucu madde imal ve ticareti”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlamak, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak” ve “fuhşa teşvik ve aracılık” suçlamaları ile işlem yapılacağını açıkladı.

EZGİ FINDIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan isimler arasında; Hamdi Burak Beşer, Mahmut Uğur Ziylan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Melisa Fidan Çalışkan, Nuran Çokçalışkan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek ve Ercan Siverek’in de bulunduğu belirtildi.