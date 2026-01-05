Uzak Şehir Dizisi Ekranlara Geri Dönüş Yaptı

uzak-sehir-dizisi-ekranlara-geri-donus-yapti

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisi, her yeni bölümüyle izleyicileri adeta büyülüyor. Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba’nın başrolleri paylaştığı dizi, uzun bir aranın ardından yeni bölümüyle ekranlara dönüyor. Merakla beklenen bu bölüm, öncesindeki döngüden çıkıp dikkat çekici sahneleriyle izleyiciyle buluşuyor, hayranlarına ise heyecan dolu anlar yaşatıyor.

BU HAFTA BÜYÜK İKİŞKİLER YAŞANIYOR

Boran’ın içinde bulunduğu karmaşa, onu Alya ve Cihan’ın hayatına geri dönmeye zorlayacak şekilde gelişiyor. Her yeni bilgi, Boran’ın dengesini sarsarken, Cihan, içindeki gerilimi daha fazla taşıyamıyor ve Boran’a gerçeği haykırıyor. Bu yüzleşme, dizinin gidişatını değiştirecek önemli bir an olarak belirginleşiyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Hurdacıların Kaçırdığı 250 Bin TL’lik Malzeme Ele Geçirildi

Kayseri'de 250 bin TL'lik hurda çalan iki hırsız, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarıyla belgelendi.
Gündem

Tokat’ta Evde Yangın 50 Çuval Fındığı Kül Etti

Erbaa'da elektrik kaçağından kaynaklandığı öne sürülen yangında bir ev ve yaklaşık 3 ton fındık yandı. Yangın, büyük zarara yol açtı.
Gündem

İnegöl’de Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı; kaza sonucunda aralarında bir çocuğun da bulunduğu üç kişi yaralandı.
Gündem

Isparta’da Kamyonet ve Mikser Çarpıştı: 1 Yaralı

Isparta'da meydana gelen bir trafik kazasında kamyonetle mikser çarpıştı. Kazada sıkışan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Bursa’da Kayınbirader Eniştesi Tarafından Vuruldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada enişte, kayınbiraderini tabancayla bacağından yaraladı. Enişte ise darp sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.