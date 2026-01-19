Uzak Şehir Dizisinde Duygu Dolu Anlar Yaşandı

uzak-sehir-dizisinde-duygu-dolu-anlar-yasandi

Uzak Şehir dizisinde sürprizlerin ardı arkası kesilmiyor. Dizi, Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Kuzey Gezer, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, Nazmi Kırık, İlkay Kayku ve Burç Kümbetlioğlu gibi başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Son bölüm, izleyiciyi adeta ekran başına kilitleyerek heyecan dolu anlar yaşattı.

DUYGUSAL ANLAR YÜKSELİYOR

Kanal D’nin reyting listelerinde zirveye yerleşen Uzak Şehir’in yeni bölümünde duygusal anlar öne çıktı. Özellikle Cihan ve Alya’nın arasında gelişen yakınlaşma, izleyiciler arasında geceye damgasını vurdu. Duygusal anlar, sosyal medyada da geniş yankı uyandırarak izleyicilerin ilgisini topladı.

