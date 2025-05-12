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Uzak Şehir Sezon Finali Gösterildi

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DİZİDEKİ Heyecan DORUKTA

Uzak Şehir dizisi, Kanal D ekranlarında her hafta olduğu gibi nefes kesen sahnelerle izleyici karşısına çıkıyor. Sezon finali için geri sayım başlarken, dizide tansiyon giderek yükseliyor. Oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç ve Kuzey Gezer gibi isimlerin bulunduğu Uzak Şehir dizisinde işler çığırından çıkıyor.

İLİŞKİLERDEKİ GELİŞMELER TARTIŞMA YARATIYOR

Alya ve Cihan Albora arasındaki sıcak sahneler, seyirciyi memnun ederken, izleyiciler arasında da bazı sıkıntılar yaşatıyor. Ekran başındaki seyircileri çileden çıkaran yeni bir gelişme daha yaşandı. Tüm dengelerin değiştiği bu süreçte, izleyicilerin merakla beklediği olaylar gelişmeye devam ediyor.

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