“Uzaklaştırılan Özgür Çelik’ten İlk Açıklama”

CHP İSTANBUL İL BAŞKANI ÖZGÜR ÇELİK’İN AÇIKLAMALARI

Görevden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, olağanüstü yapılan toplantıdan önce önemli bir açıklama yaptı. “Parti MYK’mız toplanıyor an itibariyle. Biz de üyelerimizle yönetimimizle birazdan açıklanan kararla ilgili toplantı gerçekleştireceğiz” diyen Çelik, alınan kararın “CHP’nin iktidar yürüyüşünü durdurma çabasıdır” olduğunu ifade etti. Ayrıca, “Özgür Özel hakkında açılan soruşturma ve fezlekeler, İmamoğlu ve belediye başkanlarımız zindanlarda cezalandırılıyor. Bu uygulamalarla bizi durduramadılar. Tüm hukuksuzluklarla bizi durdurmaya çalışıyorlar. Mücadelemize devam edeceğiz. Burası baba ocağı ve halktır” şeklinde konuştu.

ÇELİK’TEN SOSYAL MEDYADA AÇIKLAMA

Çelik, konuya ilişkin olarak X üzerinden de bir açıklama yaptı. “Değerli yol arkadaşlarım, telefonlarım kilitlenmiş durumda. Aramalara ve mesajlara dönmem mümkün değil. Süreci takip etmek ve yönetmek üzere İstanbul İl Başkanlığımıza geçiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi halktır, halkın evidir, baba ocağıdır. Teslim alınamaz” ifadelerini kullandı.

MAHKEME KARARI VE GEÇİCİ YÖNETİM ATAMASI

İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına ve geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi. Bu gelişme, partideki iç dinamikleri etkileyen önemli bir durum olarak öne çıkıyor.