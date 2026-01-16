Uzmanlar Altın Ve Gümüş Fiyatları Hakkında Farklı Görüşlere Sahip

Küresel finans piyasalarında yön, jeopolitik gelişmeler ışığında şekillenmeye devam ediyor. ABD’de Donald Trump’ın başkanlık koltuğuna geri dönmesiyle dünya genelinde ekonomik dalgalanmalar gözlemleniyor. Trump döneminde sertleşen ticaret politikaları ve yükselen gümrük vergileri, yatırımcıların risk algısını etkileyen açıklamaları da beraberinde getiriyor. Bu süreçte güvenli liman olarak kabul edilen değerli metallerin, tarihi seviyelere ulaşarak hızlı bir yükseliş gerçekleştirdiği dikkat çekiyor. Yılbaşından bu yana altın fiyatı yaklaşık yüzde 7, gümüş ise yüzde 29 oranında artış göstermiş durumda. Jeopolitik belirsizliklerin devam etmesi halinde yükselişin sürebileceği öngörülürken, bazı uzmanlar temkinli olunması gerektiğini vurguluyor.

ALTIN DOLARIN YERİNİ ALACAK

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altının 2026 yılını işaret ettiğini belirtiyor. Yıldırımtürk, “2026 yılı altın yılı diyebiliriz. Dünyada gerçekleşen olaylardan dolayı doların uluslararası para piyasalarında güven kaybetmesi nedeniyle altın onun yerini almaya çalışıyor.” ifadelerini kullanıyor.

İYİMSER SENARYO YOK

Küresel gelişmeleri değerlendiren Yıldırımtürk, risk iştahının sona ermeyeceğini ifade ediyor. Trump’ın Grönland’dan vazgeçmesi ve dünya dengelerinin sakinleşmesinin çok iyimser bir senaryo olduğunu belirten Yıldırımtürk, “Trump’ın dünya liderliğinden 2’nci sıraya düşme korkusu ona bu hareketleri sergiletiyor. Aynı zamanda Maduro’nun kaçırılması ve uluslararası hukukun zedelenmesi bu iyimser senaryonun gerçekleşmeyeceği anlamına geliyor.” şeklinde açıklama yapıyor.

GÜMÜŞ İÇİN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Yılbaşından bu yana gümüş fiyatlarının yüzde 25 civarında getiri sağladığını ifade eden Yıldırımtürk, gümüşün, rafineri bakımından 100-200 gram üretimde zorluklar yaşandığını vurguluyor. Yıldırımtürk, “Gümüşü iki açıdan değerlendirmeliyiz; endüstriyel metal bakımından güneş enerjisi ve elektrikli araçlar gibi piyasalarda talebin gümüşe yönelik artması piyasanın yükselmesine neden olacaktır. Ancak bu sektörler için farklı bir madenin kullanılmaya başlanması gümüş fiyatının gerilemesine sebep olabilir. İç piyasada gümüş alacaklar dikkatli olmalı, fiziki almak yerine bankaların yatırım hesaplarından aracı kuruluşlar aracılığıyla hesap açmak daha güvenli olacaktır.” şeklinde görüş belirtiyor.

İSLAM MEMİŞ: 2026 ALTIN YILI DEĞİL

Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, “2026 yılının altın yılı olacağını söyleyemiyorum. 2025 yılında altından getiri gördük, 2026 yılına da hızlı başladık. Yılın ilk yarısına kadar artış bekliyoruz ancak 2026 yılının tamamında 2025 yılındaki gibi bir getiri getirmiş olmayacak. 2026’da ikinci yarıda dinlenen hatta belki düşen bir altın görebiliriz.” diyor.

GÜMÜŞ CAN YAKACAK

Gümüşün yatırımcıyı yanıltabileceğine dikkat çeken Memiş, “Sosyal medya algısıyla balon fiyat yapıldı. Şimdi aynı durum gümüş için de geçerli. Piyasada gümüş var ancak algı yoluyla yatırımcılar manipüle ediliyor. Gümüş 2025 yılının şampiyonuydu fakat bu yıl için büyük bir beklentiye girmemek lazım. Gümüş bu yıl yatırımcıyı üzebilir ve yatırımcı gümüşten altına dönebilir. Aslında yatırımcı, altın ve gümüşü takip etmek yerine rasyoyu takip etmeli.” diye ekliyor.

