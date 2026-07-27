Uzmanlar Fed’in Faiz Artırmayacağını Öngörüyor

Şubat ayından bu yana ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş gerilimleri ve Hürmüz Boğazı kaynaklı enerji tedarik sorunları Fed’in güvercin para politikası uygulayacağına yönelik tahminleri tersine çevirmişti. Makroekonomik veriler enflasyonist baskıların endişe edildiği kadar etkili olmadığını gösterdi. Ancak çatışmaların yeniden yoğunlaşması ve petrol fiyatlarının 100 doları görmesi faiz artışı endişelerini yeniden yükseltti.

FED İÇİN İKİ FARKLI SENARYO GÜNDEMDE

Quaedvlieg, Fed’in temmuz toplantısında faizi sabit bırakacağını öngördü. FOMC tutanakları yetkililerin iki senaryo gördüğüne işaret ediyor. İlk senaryoda enflasyon kısa sürede düzelir ve faizler sabit kalır. İkinci senaryoda enerji fiyatları ve yapay zeka talebi enflasyonu inatçı hale getirir. Bu durum ilave para politikası sıkılaşması gerektiriyor. Quaedvlieg, geçmiş verilerin ilk senaryoyu desteklediğini belirtti. Ancak İran’daki gelişmeler ikinci senaryonun olasılığını artırdı.

YENİ TARİFELER ENFLASYONDA EK YÜK YARATMAYACAK

Quaedvlieg, yeni tarife döneminin enflasyonda kayda değer artış getirmeyeceğini söyledi. Tarifeler sağlam hukuki temellere dayanıyor. Gümrük vergisi yükü genel olarak değişmemiş durumda. Fiyat etkileri zaten fiyatlara yansımış halde. Bu nedenden ek bir enflasyonist etki sınırlı kalıyor. Temel senaryo faizin yıl sonuna dek sabit kalacağı yönünde. Eylül toplantısı ise faiz artırımı için olası bir zaman olarak değerlendiriliyor.

FAİZ ORANINDA FED İKİYE BÖLÜNMÜŞ DURUMDA

Knightley, enflasyonun yavaşlamasının Fed’i şahin politikadan uzak tuttuğunu belirtti. Haziran ayındaki şahin tutumun ardından zayıf veriler faiz artışı beklentilerini azalttı. Fed’de dokuz üye faiz artışı olacağını düşünüyor. Dokuz üye ise faizlerin sabit kalacağını öngörüyor. Knightley, faizlerin sabit kalacağını öngören görüşe katılıyor. Fed’in önümüzdeki yaza kadar faizleri sabit tutacağı tahmin ediliyor.