Uzmanlar Fed’in Faiz Artırmayacağını Öngörüyor

Ekonomi
Federal Reserve System'un amblemi ve binası görünümü
Son dönemdeki jeopolitik gerilimler, Fed'in para politikası üzerindeki etkilerini artırarak faiz beklentilerini şekillendiriyor.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Şubat ayından bu yana ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş gerilimleri ve Hürmüz Boğazı kaynaklı enerji tedarik sorunları Fed’in güvercin para politikası uygulayacağına yönelik tahminleri tersine çevirmişti. Makroekonomik veriler enflasyonist baskıların endişe edildiği kadar etkili olmadığını gösterdi. Ancak çatışmaların yeniden yoğunlaşması ve petrol fiyatlarının 100 doları görmesi faiz artışı endişelerini yeniden yükseltti.

FED İÇİN İKİ FARKLI SENARYO GÜNDEMDE

Quaedvlieg, Fed’in temmuz toplantısında faizi sabit bırakacağını öngördü. FOMC tutanakları yetkililerin iki senaryo gördüğüne işaret ediyor. İlk senaryoda enflasyon kısa sürede düzelir ve faizler sabit kalır. İkinci senaryoda enerji fiyatları ve yapay zeka talebi enflasyonu inatçı hale getirir. Bu durum ilave para politikası sıkılaşması gerektiriyor. Quaedvlieg, geçmiş verilerin ilk senaryoyu desteklediğini belirtti. Ancak İran’daki gelişmeler ikinci senaryonun olasılığını artırdı.

YENİ TARİFELER ENFLASYONDA EK YÜK YARATMAYACAK

Quaedvlieg, yeni tarife döneminin enflasyonda kayda değer artış getirmeyeceğini söyledi. Tarifeler sağlam hukuki temellere dayanıyor. Gümrük vergisi yükü genel olarak değişmemiş durumda. Fiyat etkileri zaten fiyatlara yansımış halde. Bu nedenden ek bir enflasyonist etki sınırlı kalıyor. Temel senaryo faizin yıl sonuna dek sabit kalacağı yönünde. Eylül toplantısı ise faiz artırımı için olası bir zaman olarak değerlendiriliyor.

FAİZ ORANINDA FED İKİYE BÖLÜNMÜŞ DURUMDA

Knightley, enflasyonun yavaşlamasının Fed’i şahin politikadan uzak tuttuğunu belirtti. Haziran ayındaki şahin tutumun ardından zayıf veriler faiz artışı beklentilerini azalttı. Fed’de dokuz üye faiz artışı olacağını düşünüyor. Dokuz üye ise faizlerin sabit kalacağını öngörüyor. Knightley, faizlerin sabit kalacağını öngören görüşe katılıyor. Fed’in önümüzdeki yaza kadar faizleri sabit tutacağı tahmin ediliyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Türkiye Pasaportu dünya sıralaması belli oldu: 81. sırada

Passport Reports, dünya pasaport sıralamasına ilişkin son raporunu yayımladı; rapora göre Türkiye pasaportu küresel listede 80. sırada yer aldı. Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği ülkeler ile sınır kapısında vize alabildiği destinasyonların dikkate alındığı rapor, Türkiye pasaportunun dünya genelindeki hareketlilik gücünü ortaya koydu.
Manşet

Erdoğan’dan Çerçeve Yasa Uyarısı

Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için kritik haftaya girildi, dün AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan süreç uzamasın ve Meclis kapanmadan tamamlansın uyarısı yaptı. Erdoğan, Cumhur İttifakı ile iyi bir süreç yönettiklerini belirtti.
Manşet

2026-YKS Tercihleri Yarın Başlıyor

2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı ve üniversite adayları için tercih süreci yarın başlıyor. 20-21 Haziran'da yapılan sınava toplam 2 milyon 425 bin 627 kişi katıldı.
Manşet

Veliler Uyum Haftasına Katılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul yönetmeliğinde kapsamlı değişikliklere giderek çanta aramasından devamsızlığa kadar birçok alanda yeni kurallar getirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme, okul öncesi ve birinci sınıf uyum haftalarında velilerin de aktif katılımını öngörüyor.
Manşet

Beyoğlu’nda Sokak Temizlerken Ceset Bulundu

İstanbul Beyoğlu'nda bir temizlik işçisi sabah saatlerinde kaldırımda hareketsiz bir kişi fark etti. 27 Temmuz Pazartesi günü saat 06.20 sıralarında yaşanan olay Fetihtepe Mahallesi'nde meydana geldi.