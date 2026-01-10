Uzmanlar İkinci Kez Dondurmanın Sağlık Risklerini Açıkladı

Uzmanlar sağlık riskleri konusunda uyarıyor

Uzmanlar, bazı gıdaların bir kez çözüldükten sonra tekrar dondurulmasının ciddi sağlık tehlikeleri taşıdığına dikkat çekiyor. Çözündükten sonra tekrar dondurulan bu yiyeceklerde, uygun koşullarda bakterilerin hızla çoğalabildiği ifade ediliyor. Uzmanlara göre, dondurulmuş gıdalar çözüldüğünde mikroorganizmalar aktif hale geliyor ve bu gıdaların tekrar dondurulması, bakterileri yok etmek yerine daha dirençli hale getirebiliyor.

İkinci kez dondurulmaması gereken gıdalar

Gıda güvenliğine yönelik bu uyarılar kapsamında, bazı besinlerin bir kez çözüldükten sonra tekrar dondurulması gerektiği vurgulanıyor. Bu tür yiyeceklerin sağlık açısından risk oluşturabileceği belirtiliyor ve dikkatli olunması gerektiği ifade ediliyor.