“Valencia’da Sel Felaketi, 158 Ölü”

VALENCIA’DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ SONUCU CAN KAYBI

Şiddetli yağış ve fırtına sonucu Valencia’da 92 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Valencia’nın ardından selden en fazla etkilenen ikinci bölge olan Kastilya-La Mancha’da ise hayatını kaybedenlerin sayısı 3 olarak belirlendi. Yetkililer, felakette can kaybı sayısının 158’e yükseldiğini, Valencia bölgesinde ise onlarca kişinin kaybolduğunu bildirdi. Bu bölgede 1200 kişinin sel nedeniyle bulundukları yerlerde mahsur kaldığı, 5 bini aşkın aracın ise otoyollarda terk edilmiş bir şekilde beklediği ifade edildi. Ülkede 3 günlük yas ilan edildi.

BAŞBAKAN’DAN TEDBİR VE YARDIM AÇIKLAMASI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, vatandaşlara “tedbiri elden bırakmayın” çağrısı yaptı. Sanchez, “Acil durum devam ediyor. Sel ve su baskınları halen hasarlar veriyor. Gerekli tüm önlemleri alacağız. Yıkılan köprüleri, yolları, meydanları tekrar inşa edeceğiz. Devletin tüm imkânlarını kullanacağız. Gerekirse Avrupa Birliği’nden de yardım isteyeceğiz” dedi.