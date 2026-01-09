Van’da Minibüs Yoldan Çıktı Kar Saplandı

KAZA BAŞKALE’DE MEYDANA GELDİ
Kaza, ilçe çıkışındaki Yüceler mevkiinde Başkale-Hakkari yolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, kimliği ve plakası tespit edilemeyen minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan minibüs, yol kenarındaki kar birikintisine saplanarak durabildi.
KAZADA YARALI BULUNMADI
Kaza sırasında aracın hasar gördüğü belirtilirken, olayda yaralanan kimsenin olmaması sevindirici bir durum olarak değerlendirildi. Başkale Belediyesi’nin zabıta ekipleri, olayın ardından belediyeye ait iş makinesi yardımıyla aracı bulunduğu yerden çıkardı.