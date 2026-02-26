Van’da Toprak Kayması: Küçük Muhammed Hayatını Kaybetti

van-da-toprak-kaymasi-kucuk-muhammed-hayatini-kaybetti

Cumhuriyet Mahallesi’nde 14 Şubat günü meydana gelen toprak kayması, tandem evinde ekmek pişiren 54 yaşındaki Haliya Batur ile 6 yaşındaki torunu Muhammed Batur’un enkaz altında kalmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle göçük altından çıkarılan yaralılar, hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

YARALI HASTA KURTARILAMADI

Yoğun bakımda tedavi edilen Muhammed Batur, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük Muhammed’in cenazesi, Çatak İlçe Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze namazıyla birlikte dualar eşliğinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

