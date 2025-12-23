Van’da Yılın Son Hilali Görsel Şölen Sunuyor

VAN’DA GÖKYÜZÜNE YÜKSELEN HİLALE BÜYÜK İLGİ

2025 yılının son günleri, Van’da gökyüzünde belirginleşen etkileyici hilal ile unutulmaz anlara sahne oldu. Van Gölü üzerinde parlayan ince hilal, kış mevsiminin eşsiz atmosferi ile birleşerek muhteşem görüntüler ortaya çıkardı.

ŞEHİR IŞIKLARIYLA BÜTÜNLEŞEN GÖRSEL ŞÖLEN

Yılın son hilal ayı, gece saatleriyle birlikte kentin ışıklarıyla birleşerek görsel bir şölen haline geldi. Gökyüzündeki narin hilal, şehir silueti ile ışıkların buluşması neticesinde etkileyici manzaralar oluşturdu.

GÖKYÜZÜNDEKİ GÜZELLİKLERİ IZLEME KEYFİ

Bu doğal güzellik, yerel halk ve turistler tarafından büyük ilgi gördü. İnsanlar, bu eşsiz manzarayı izlemek için dışarı akın etti ve bu anları ölümsüzleştirmek üzere fotoğraflar çekti. Çıkan manzaralar, kentin kış havasını ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek hayranlık uyandırdı.