Van Gölü Sahil Yolu’nda Trafik Kazası: 1 Yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza Van Gölü Sahil Yolu’nda gerçekleşti. A.B. idaresindeki 26 AIK 204 plakalı Citroen marka kapalı kasa hafif ticari kamyonet, bir kaldırıma çarpması sonucu şarampole düştü. Olayın duyulmasının hemen ardından, bölgeye ambulans, polis ve Tuşba Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi.

YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumunun ciddiyeti hakkında henüz herhangi bir bilgi verilmedi.

