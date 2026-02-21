Van Sınır Duvarı: Bölge Güvenliği İçin Kritik Öneme Sahip

DÜNYADA SINIR İHLALLERİ RİSKİ ARTIYOR

Bölgedeki sınır ihlalleri ve gerilimlerin artmasıyla, güvenlik tehditleri yeniden kritik boyutlara ulaşmışken Türkiye, bölgesel güvenlik çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

TAMAMLANMA AŞAMASINA GELDİ

2021 yılında Van’da başlatılan sınır güvenlik duvarı inşaatı, olası yasa dışı geçişleri ve güvenlik tehditlerini engellemek açısından büyük önem taşıyor. Türkiye-İran sınırının toplam uzunluğu 302 kilometre olup, Başkale ilçesi sınırları içine dahil edilen 142,5 kilometrelik kısmı büyük ölçüde bitirme aşamasına geldi. Zorlu coğrafi koşullar nedeniyle bu güzergâhta iki farklı yapı yöntemi uygulanıyor.

BETON VE ÇELİK DUVAR SİSTEMLERİ KURULUYOR

Uygun bölgelerde, 4 metre yüksekliğinde beton duvar üzerine 1,5 metre demir profil ve 90 santimetre jiletli telden oluşan modüler beton güvenlik duvarları inşa edilirken, sarp ve ulaşımın zor olduğu alanlarda ise 1 metre beton zemin üzerine 5 metre çelik profil ve 90 santimetre jiletli telden oluşan modüler çelik duvar sistemi tercih ediliyor. Bölgede yaşanan ABD-İran gerginliği, sınır güvenliğini daha da kritik hale getiriyor. Siyasi ve askeri gerilimler, düzensiz göç ve kaçakçılık gibi güvenlik risklerini artıran potansiyel tehditler arasında yer alıyor.

24 SAAT KESİNTİSİZ GÜVENLİK

Sınır hattındaki güvenlik uygulamaları yalnızca fiziksel engeller ile sınırlı kalmıyor. Elektro-optik kuleler, termal kameralar, gözetleme kuleleri ve hendek sistemleriyle entegre bir şekilde 24 saat izleme yapılıyor. Bu sistemler, şüpheli hareketliliklerin anında tespit edilmesine ve hızlı müdahale olanağı sağlıyor.

HUDUT KARTALLARI GÖREV BAŞINDA

Devriye faaliyetlerini sürdüren zırhlı araçlarla desteklenen hudut birlikleri, gece gündüz demeden görevlerini yerine getiriyor. Sert iklim koşulları, yüksek rakım ve zorlu araziye rağmen Hudut Kartalları, yasa dışı geçişler, kaçakçılık ve olası terör sızmalarına karşı sınırı sürekli gözetim altında tutuyor.

TÜRKİYE’NİN DOĞU SINIRINDA STRATEJİK GÜVENCE

2021 yılında başlatılan sınır duvarı projesi, Van’ın yanı sıra Türkiye’nin doğu sınırlarının güvenliği açısından da hayati bir öneme sahip. ABD-İran gerginliğinin bölgede daha fazla hissedileceği bir süreçte, bu güvenlik duvarı; Türkiye’nin güvenliğe olan bağlılığının ve sınırlarını koruma konusundaki kararlılığının somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.