Van Sınır Duvarı Türkiye İçin Hayati Güvenlik Önlemi

DÜNYADA SINIR İHLALLERİ VE GÜVENLİK RİSKLERİ GÜNDEME GELDİ

Dünyada sınır ihlalleri ve gerilimlerin arttığı bir dönemde, bölge güvenliği yeniden kritik bir hale geldi. Türkiye, bölgesel güvenlik çalışmalarına kesintisiz devam ediyor.

TAMAMLANMA AŞAMASINA GELİNDİ

2021 yılında Van’da başlatılan sınır güvenlik duvarı projeleri, olası yasa dışı geçişlerin ve güvenlik tehditlerinin önlenmesinde önemli bir rol üstleniyor. Türkiye-İran sınırının toplam uzunluğu 302 kilometre ve bu hattın Başkale ilçesi içindeki 142,5 kilometrelik kısmı büyük ölçüde tamamlandı. Zorlu coğrafi koşullar dolayısıyla, bu bölgede iki farklı sistem uygulanıyor.

UYGULANAN SİSTEMLER

Belirlenen uygun alanlarda, 4 metre yüksekliğinde beton duvar, üzerine 1,5 metre demir profil ve 90 santimetre jiletli telden oluşan modüler beton duvar inşa edilirken; sarp ve ulaşımı zor olan bölgelerde ise 1 metre beton zemin üzerine 5 metre çelik profil ve 90 santimetre jiletli telden oluşan modüler çelik duvar tercih ediliyor. ABD-İran gerginliği, sınır güvenliğini daha da kritik hale getiriyor. Bu bölgelerden kaynaklanan siyasi ve askeri gerilimler, düzensiz göç, kaçakçılık ve güvenlik riskleri açısından önemli tehditler arasında değerlendiriliyor. Bu süreçte, Van sınırında inşa edilen güvenlik duvarı, Türkiye’ye yönelik potansiyel yasa dışı geçişleri engelleyen önemli bir fiziki bariyer olarak öne çıkıyor.

24 SAAT KESİNTİSİZ GÜVENLİK SAĞLANIYOR

Sınır hattındaki güvenlik önlemleri sadece beton ve çelik duvarlarla sınırlı kalmıyor. Elektro-optik kuleler, termal kameralar, gözetleme kuleleri ve hendek sistemleri ile entegre edilmiş bir sistemle 24 saat boyunca izleme yapılması mümkün oluyor. Bu teknolojiler sayesinde şüpheli hareketlilik anında tespit edilerek hızlı müdahale imkânı sağlanıyor.

HUDUT KARTALLARI GÖREV BAŞINDA

Zırhlı araçlarla desteklenen hudut birlikleri, kesintisiz devriye faaliyetlerini sürdürüyor. Sert iklim koşullarına, yüksek rakıma ve zorlu arazide bağımsız bir şekilde görev yapan Hudut Kartalları; yasa dışı geçişler, kaçakçılık kaynaklı faaliyetler ve olası terör sızmalarına karşı sınırları sürekli kontrol altında tutuyor.

TÜRKİYE’NİN DOĞU SINIRINDA STRATEJİK GÜVENCE

2021 yılında başlayarak hayata geçirilen sınır duvarı projesi, yalnızca Van’ın değil, Türkiye’nin doğu sınırlarının güvenliği açısından da son derece önemli bir nitelik taşıyor. ABD-İran geriliminin etkilerinin daha fazla hissedilebileceği bu dönemde, Van hattında yükselen duvar, Türkiye’nin güvenliğe verdiği önemin ve sınırlarını koruma kararlılığının açık bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.