Van-Tahran Tren Seferleri Güvenlik Nedeniyle Durduruldu

Orta Doğu’daki gerilim sürmekte. İran ile ABD arasında devam eden müzakere sürecine rağmen, İsrail ve ABD, İran’a ortak bir saldırı gerçekleştirdi.

SALDIRILAR HIZ KAZANIYOR

Son dakika bilgileri ışığında, İran’a yönelik saldırıların başkent Tahran başta olmak üzere İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentlerine odaklandığı öğrenildi. Ayrıca, Van-Tahran arası tren seferlerinin durdurulduğu bilgisi de geldi.

SEFERLER DURDURULDU

İran’a yönelik gerçekleştirilen saldırılar sebebiyle seferlerin durdurulduğu, bu konuda bir sonraki duyuruya kadar işlemlerin yapılmayacağını açıklandı. Bölgede yaşanan sıcak gelişmeler neticesinde, TCDD yetkilileri, hem yolcu güvenliğinin sağlanması hem de seyahat planlamalarındaki olası aksaklıkların önüne geçmek amacıyla bilet satışlarının durdurulduğunu bildirdi. Yapılan resmi açıklamada, “Sayın Yolcularımız; Van-Tahran Yolcu Treni, gündemde yaşanan olaylar nedeniyle, bilet satışı yapılamadığından bir sonraki duyuruya kadar işletilmeyecektir. Önemle duyurulur.” ifadelerine yer verildi.