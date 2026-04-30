Vasip Şahin TİHEK Başkanlığına Atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan atama kararları resmi olarak yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan kararlar neticesinde, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu (TİHEK) Başkanlığına Vasip Şahin’in atandığı duyuruldu.

VASİP ŞAHİN HAKKINDA BİLGİLER

1964 yılında Bayburt’ta doğan Vasip Şahin, ortaokul ve lise eğitimini burada tamamladıktan sonra 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Bürokrasi kariyerine Küre, Pütürge kaymakamlıkları, Muş Vali Yardımcılığı, Mudurnu ve Kızılcahamam kaymakamlıkları ile Düzce Vali Yardımcılığı görevleriyle devam etti. İller İdaresi Genel Müdürlüğü görevinde (2008-2010) bulunan Şahin, 11 Mayıs 2010 tarihinde Düzce Valisi olarak atandı. 3 Ağustos 2012’de Malatya Valisi olarak görevine devam etti ve son olarak 15 Eylül 2014’te İstanbul Valisi olarak atandı.

Evli olan Vasip Şahin, üç çocuk babasıdır.

